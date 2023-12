Un record de cartons rouges battu lors d’un match de D2 belge

Il y avait moins de sang dans le film Napoléon que sur les terrains belges ce week-end.

Ça faisait bien longtemps qu’on avait pas vu une telle boucherie. Encore plus en Belgique, qui n’a pas la réputation d’un championnat spécialiste des tacles à la gorge. Le week-end dernier, la rencontre entre le Beerschot, leader de Challenger Pro League et Deinze, troisième, a battu le record belge en termes de cartons rouges distribués au cours d’un match. En tout, l’arbitre de la rencontre a dû mettre la main à la poche à huit reprises pour exclure des joueurs et des membres du staff. Sans compter les cinq cartons jaunes qui ont aussi été distribués au passage.

Ce sont les Anversois qui a ouvert les hostilités, avec un premier rouge récolté dès la 35e minute à Thibault Verlinden, consécutif à un deuxième carton jaune. Avant l’heure de jeu, le Beerschot a été réduit à 9 pour un deuxième carton jaune récolté par Mardochee Nzita. Puis, lorsque Deinze a pris l’avantage, trois membres du staff de Beerschot ont été exclus, des expulsions suivies de jets de gobelets de bière visant les arbitres, conduisant à l’interruption de la rencontre. Quinze minutes plus tard, le jeu a repris, avec un nouveau rouge, cette fois-ci pour Deinze, avant une bagarre entre deux joueurs après le coup de sifflet final, qui a conduit à deux nouvelle exclusions. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires, avec respectivement 8 et 9 joueurs qui n’ont pas été exclus, et Beerschot a perdu sa place de leader suite à cette défaite (1-2).

🟨 11 cartons jaunes 🟥 8 cartons rouges Un nouveau record en Belgique. 😅🇧🇪 #BEEDEI pic.twitter.com/LqjUiOgyyj — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) December 11, 2023

Sergio Ramos réfléchirait déjà à déménager en Flandre.

Trois mi-temps dans un match ?