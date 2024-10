Le penalty complètement foiré de Seraing

À ne surtout pas montrer dans les écoles de penalty.

Petit exploit ce week-end en D2 belge : Seraing a enfin gagné un match ! Une victoire sur la plus petite des marges sur le terrain de Lokeren en infériorité pendant une mi-temps. Mais les Métallos auraient pu s’offrir une fin de rencontre un peu plus reposante quand l’arbitre leur a accordé un penalty. Une chance de faire le break que Pape Moussa Fall a su saisir. Sauf qu’on ne sait pas trop ce qui lui est passé par la tête de l’attaquant, qui s’est pris pour Paul Pogba.

Entre le moment de prendre son élan et l’instant de frapper, le Sénégalais de 20 piges a pris plus de huit secondes. Après quelques petits pas, le joueur prêté par le FC Metz a enfin tiré. Une belle frappe bien mollassonne qui est venue mourir dans les gants du gardien, et une sacrée cartouche de gaspillée.

FT | Malgré ce penalty terrible, le RFC Seraing décroche ENFIN sa 1️⃣ère victoire de la saison ! 🔴⚫ #LOKSER pic.twitter.com/fH3AFc3Lw5 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 20, 2024

Heureusement sans conséquences.

