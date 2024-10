Un team building tourne mal en Belgique : trois licenciements !

Oh Zulte alors !

Énième histoire loufoque dans le football belge. Cette fois, ça se passe du côté de Zulte-Waregem, un club de D2 situé non loin de Rijsel (Lille en version flamande). Avec une solide deuxième place en championnat, sur le plan sportif, tout va bien, mais en coulisses, ça sent la poudre.

Le Nieuwsbald raconte que des employés du ESSEVEE ont en effet organisé un team building sans l’aval du big boss, Michiel Beeuwsaert, 21 ans seulement et plus jeune dirigeant de club en Europe qui travaille avec son père, Tony, dieu vivant auprès des supporters puisqu’il l’avait sauvé de la faillite en 2016. Le bonhomme n’a pas chômé au moment de leur concocter la sanction puisque trois personnes ont été virées et trois autres ont reçu un blâme. Des agents de la zone de police locale ont même dû intervenir dans les bureaux du club.

La discipline flamande résumée en un seul exemple.

