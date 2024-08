Le sale dimanche passé par un entraîneur de deuxième division belge

Money, money, money.

C’était la reprise des grands championnats européens ce week-end, mais aussi des deuxièmes divisions, comme la Challenger Pro League, deuxième échelon du football belge. Et un duel était particulièrement attendu lors de cette première journée : celui entre Zulte Waregem, cinquième la saison passée, et le Lierse Kempenzonen, club de la province d’Anvers. La raison de cet engouement ? L’entraîneur de Zulte Waregem, Sven Vandenbroeck, est arrivé il y a deux mois en provenance du… Lierse, son adversaire du week-end.

Le technicien belge a en effet quitté contre toute attente son ancien club pour rejoindre le rival, Zulte Waregem, alors qu’il était encore sous contrat avec le Lierse. Pour les supporters jaune et noir, ce départ a été vécu comme une trahison, eux qui voient dans cette décision un choix uniquement motivé par l’argent et par le succès à court terme. Et ils l’ont bien fait savoir à Vandenbroeck, en imprimant des billets avec sa tête dessus, billets avec lesquels s’est affiché l’entraîneur des gardiens du Lierse notamment. Pour rendre l’histoire encore plus belle, l’équipe de Vandenbroeck s’est inclinée 1-0 sur sa pelouse… La lose du week-end, à n’en pas douter.

IN BEELD. Geldbiljetten met zijn hoofd erop en verloren tegen ex-ploeg Lierse: de zwarte zondag van Zulte Waregem-trainer Sven Vandenbroeck https://t.co/sYYv9fsPxd pic.twitter.com/1oO8tUdb6k — Nieuwsblad Sport (@nieuwsbladsport) August 19, 2024

Des histoires comme ça, normalement, ça n’arrive qu’au PSG.

