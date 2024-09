En Belgique, un gardien suspendu pour des messages injurieux qu'il n'a pas envoyé

L’histoire rocambolesque de la semaine.

Un joueur de football amateur s’est retrouvé suspendu pour un fait qu’il n’a jamais commis, selon lui. Comment est-ce possible ? Remontons au 25 août. Ce jour-là, petit événement dans le football belge : le Standard gagne un match de football, et dans le Plat pays, ça n’arrive plus tous les week-ends.

La victime du soir se nomme le Beerschot Anvers, l’actuel club de Colin Dagba, qui vient tout juste de retrouver la première division. Deux tournants avaient dessiné ce succès liégeois : un rouge pour le Beerschot et un penalty en fin de rencontre.

Des messages insultants envoyés à l’arbitre de la rencontre

Jordi Nolle, le gardien de Sint-Lenaarts, en troisième division amateur, un petit bled situé dans la région d’Anvers, assiste à tout cela dans le parcage des Rats. Après le match, ce grand supporter anversois repart chez lui en bus avec tout le reste du parcage. Il laisse alors son téléphone prés de l’enceinte pour mettre la musique, à la disposition de tous.

Près de deux heures de route après, le revoilà chez lui. Quand il zieute son téléphone, il tombe sur des messages injurieux envoyés à l’arbitre de la rencontre, Bram Van Driessche, en son nom. Il s’empresse de les retirer, pensant passer sous les radars, avant que l’arbitre et la Fédération ne lui tombent dessus. Résultat ? Quatre matchs de suspension avec sursis. Et sa version des faits n’a rien changé à la sentence.

Ne jamais laisser son téléphone traîner, c’est pourtant bien connu.

