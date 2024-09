Colin Dagba quitte le PSG

Sur son côté droit, Achraf Hakimi a la voie plus dégagée que jamais.

Huit ans après son arrivée au PSG, où il avait un contrat professionnel stagiaire dès 2016, Colin Dagba quitte définitivement la capitale. Le petit bonhomme arrivé de Boulogne-sur-Mer avait tapé dans l’œil de Thomas Tuchel, alors entraîneur de l’équipe première. Jusqu’à devenir, à la surprise générale, un membre à part entière du vestiaire composé de Kylian Mbappé, Neymar ou Marco Verratti.

Après 77 matchs en rouge et bleu et deux prêts plus ou moins fructueux à Strasbourg et Auxerre lors des deux dernières saisons, le latéral droit met les voiles et n’est plus un joueur du PSG. N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, le natif de Béthune a résilié son bail avant de s’engager avec le KV Beerschot, pensionnaire de Jupiler Pro League (D1 Belge).

La bière et les frites à la graisse de bœuf lui avaient sans doute manqué.

