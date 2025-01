Il y a de quoi être en pétard.

Dirk Kuyt n’a pas mâché ses mots à l’issue du nul entre le Beerschot, lanterne rouge du championnat belge, et le Royal Antwerp dimanche (1-1). Un derby qui a dû être interrompu à cause de jets de fumigènes de la part des supporters anversois. Le coach Jonas De Roeck a calmé le jeu auprès du parcage, mais Kuyt en avait gros sur la patate. « C’est inacceptable, a dénoncé l’entraîneur des Rats sur DAZN. Notre sécurité est tout simplement en danger. Mon collègue a tout fait pour que ça rentre dans l’ordre, on ne peut rien lui reprocher. Mais ces supporters sont des lâches. Jeter des fumigènes dans le public, là où se trouvent nos familles, c’est inacceptable. »

« On a jeté un pétard vers moi, ajoute le Néerlandais. Il n’a pas atterri tout près de moi, mais près de mon coach de la performance. C’est extrêmement dangereux. On ne peut pas accepter ça, je suis en colère. » L’un de ses joueurs, Thibaud Verlinden, a également été visé par un briquet au moment de frapper un corner. Le match aller avait déjà tourné au chaos : la rencontre avait été définitivement arrêtée à cause des fumigènes lancés, cette fois, par les supporters du Beerschot. Le club avait ensuite choisi de déclarer forfait plutôt que de jouer les 15 minutes restantes à une date ultérieure.

Un vrai bordelico.

