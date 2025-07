L’Union saint-gilloise commence sa saison par un partage

En français de France, ça veut dire « match nul ».

Alors que la reprise de la Ligue 1 est prévue pour le 15 août prochain, outre-Quiévrain, la légendaire Jupiler Pro League a déjà repris ses droits. En match d’ouverture, l’Union saint-gilloise, championne en titre, s’est fait peur, mais repart finalement avec le point du match nul de son déplacement à Anvers.

Une mi-temps chacun

Sur la pelouse du Bosuil, ce sont les locaux, par l’entremise d’un coup franc de Vincent Janssen, qui déverrouillent les compteurs à la 36e minute. Le Néerlandais se rattrape ainsi du penalty provoqué un quart d’heure plus tôt, mais manqué par Promise David.

En seconde période, l’Union affiche d’autres ambitions et se montre plus entreprenante. L’Autrichien Raúl Florucz, arrivé cet été et entré à la pause, égalise peu après l’heure de jeu au terme d’un contre mené par Anouar Ait El Hadj et fait voler en éclat le bloc défensif de l’Antwerp, amputé par le départ à la retraite de Toby Alderweireld. Rien d’autre à se mettre sous la dent, la saison 2025-2026 a commencé sous le signe de la prudence.

Pour les Unionistes, pas sûr que ça suffise à effacer complètement l’amertume de la défaite en Supercoupe de Belgique.

