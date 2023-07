Fellaini devient ambassadeur et investisseur de son club formateur

Retour aux sources.

Avant de marquer but sur but avec le club chinois du Shandong Taishan, Marouane Fellaini s’est surtout fait un nom sur le plan international avec les Diables Rouges, du côté de l’Angleterre sous la tunique d’Everton, puis de Manchester United. Mais tout à commencer en Belgique pour lui. Avant de toucher au monde professionnel avec le Standard, le désormais attaquant de 35 ans avait fait ses premières gammes à Mons, au Royal Francs Borains, et enfin à Charleroi, dans cet ordre. Et c’est pour un de ces trois clubs que Fellaini a décidé de mettre la main à la poche.

𝗙𝗲𝗹𝗹𝗮𝗶𝗻𝗶 𝗮𝗺𝗯𝗮𝘀𝘀𝗮𝗱𝗲𝘂𝗿 & 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘀𝘀𝗲𝘂𝗿 ✅ L'ex Diable rouge va soutenir l'un de ses clubs formateurs en faisant partie des actionnaires du RFB et en en devenant l'ambassadeur. 👋 Bienvenue chez toi Marouane !#onnapasfinidevousétonner #fellaini pic.twitter.com/GmoUC8d4mH — Royal Francs Borains (@FrancsBorains) July 5, 2023

Depuis ce mercredi, le Royal Francs Borains – tout juste promu en Challenger Pro League (deuxième division belge) – peut compter sur un nouvel actionnaire et ambassadeur. Dans un communiqué, le RFB a remercié son ancien joueur pour avoir accepté ce nouveau rôle.

Fin de carrière ? Un retour en Belgique à venir ?

Kompany : « Si tu donnes le chaos à Eden Hazard, personne n’est meilleur que lui, à part Messi »