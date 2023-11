L’heure de la retraite n’a pas encore sonné pour Marouane Fellaini !

Touffe de soulagement.

Non, Marouane Fellaini ne compte pas raccrocher les crampons ! Le coach du Shendong Taishan l’a pourtant fait croire à tout le monde. « Même si je le regrette, je respecte sa décision », a déclaré Choi Kang-hee à la presse chinoise, en précisant que le Belge « souffrait un jour ou deux après chaque match ». Le milieu de 35 ans, qui soufflera ses 36 bougies le 22 novembre, va cependant poursuivre sa carrière. Son agent Karim Mejjati a en effet démenti la rumeur auprès de la RTBF, qui précise que Fellaini a été « approché par le Club Bruges et le Standard de Liège ». Il ne devrait toutefois pas revenir en Europe.

UPDATE : Contacté, son agent Karim Mejjati a démenti la rumeur, Marouane Fellaini devrait bien poursuivre sa carrière et se trouver un nouveau club prochainement. 💥 Approché par le Club Bruges et le Standard de Liège, l’avenir de Big Mo se dessine pourtant loin de l’Europe. 👋 — RTBF Sport (@RTBFsport) November 4, 2023

L’ancien joueur de Manchester United n’en a pas encore totalement fini de son aventure au Shandong Taishan, où il joue depuis 2019. Honoré ce samedi à l’occasion du dernier match de championnat de la saison, il a encore une finale de coupe et trois matchs de Ligue des champions de l’AFC à jouer d’ici la fin de l’année. « Il est venu comme une superstar et il repart comme une légende », a salué son club dans un communiqué.

Zlatan did it first.

Le retour de Manuel Neuer, une mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich ?