Les regrets de Georges Mikautadze sur son passage à l’Ajax

Même en frottant bien, la cicatrice Ajax ne part pas.

Avant de se déplacer au Havre, pour un match décisif dans la course au maintien en Ligue 1 (dimanche à 15h), Georges Mikautadze s’est confié dans les colonnes de L’Équipe sur son passage raté à l’Ajax. Revenu cet hiver à Metz alors qu’il était dans l’impasse à Amsterdam, le Géorgien ne cache pas sa frustration, alors qu’il n’a inscrit aucun but aux Pays-Bas, mais pas seulement pour l’aspect sportif. « J’ai passé plus de deux mois à l’hôtel. J’étais seul dans cette chambre, je devenais fou, se remémore-t-il. Le club ne m’aidait pas beaucoup pour chercher un appartement. À l’automne, on a pris un Airbnb, et toute la famille est venue vivre avec moi pendant plus d’un mois. »

En difficulté pour s’intégrer dans un pays qu’il ne connaissait pas, Mikautadze semble touché plus en tant qu’homme qu’en tant que joueur. « Je ne connaissais personne, je ne parlais pas la langue : les conditions n’étaient pas réunies pour que je réussisse, se souvient-il. Tous les joueurs ont besoin de se sentir bien dans leur peau, de se sentir respectés pour performer. J’ai été déçu. » Flamboyant face à Lens la semaine dernière, celui qui disputera l’Euro cet été sait pourquoi il est revenu en Lorraine, avec l’objectif du maintien en tête : « Je suis revenu parce que je n’avais pas envie de le laisser dans cette galère. Metz, c’est ma deuxième maison. » Surtout, il ne cache pas vivre coupé de son club, puisque l’Ajax semble déjà très loin derrière lui. « D’ailleurs, je suis prêté, mais ils ne prennent aucune nouvelle. À l’Ajax, on m’a oublié. »

Alors, qui veut du Roi Georges pour l’année prochaine ?