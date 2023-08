La Ligue 1 a un nouveau leader !

Stade Rennais 5-1 FC Metz

Buts : Kalimuendo (20e), « Gouirigeaud » (52e), Doku (67e) et Salah (87eet 90e+4) pour Rennes // Maziz (21e) pour Metz

C’est fait : le Stade Rennais est leader de Ligue 1 ! Si vous vous êtes plantés devant votre poste de télévision pour observer la dernière demi-heure, vous avez toutes les raisons du monde de faire des hommes de Bruno Genesio des prétendants au podium, voire au trône de Ligue 1. Tout comme de pousser le FC Metz illico dans son cher ascenseur. Mais si vous avez bien observé l’ensemble du match et si le score est bien sans appel, gonflé par un Jérémy Doku de gala, il faudra aux Bretons gagner en sérénité dans leurs lignes arrières, tant celles-ci ont montré leurs limites face à un promu pourtant peu menaçant, pour espérer performer sur la longueur.

Doku en haut, Kouao en bas

Dans ses habits de rentrée, le Stade rennais est particulièrement apprêté offensivement. Enzo Le Fée, Benjamin Bourgeaud et Amine Gouiri font parler la poudre, Jérémy Doku (pour sa dernière ?) s’occupe des étincelles, et les Bretons offrent une entame de haute volée. Il faut les réflexes d’Alexandre Oukidja pour retarder l’explosion, mais celle-ci intervient grâce à Arnaud Kalimuendo, concluant une perforation de Gouiri, après un coup de billard dans la surface (1-0, 20e). Problème : le back-four rouge et noir n’est lui pas au même niveau. Sur l’engagement, Georges Mikautadze plonge dans la profondeur et dépose son centre sur la tête de Youssef Maziz (1-1, 21e). Le plan messin, visible après un quart d’heure d’apnée, consistera donc à multiplier ces longs ballons vers le meilleur buteur de Ligue 2 et à mettre au supplice la charnière Omari-Theate.

Cela ne sera malheureusement pas suffisant pour mettre les locaux en porte-à-faux. Après un bégaiement de Koffi Kouao, Lorenz Assignon peut servir Bourigeaud, dont la reprise du droit est effleurée par Gouiri et laisse Oukidja de marbre (2-1, 52e). Le but sera finalement accordé par la Ligue à l’attaquant gominé. Metz coule sur ses petites erreurs et le troisième but est un mélange des deux précédents : une perte de balle idiote de Kouao, un centre de Doku trouve Gouiri qui bute sur Oukidja, mais le Belge est présent pour faire le break (3-1, 67e). Le portier algérien empêchera dans la foulée le doublé, mais pas l’ovation du stade pour l’ailier rennais, annoncé avec insistance du côté de Manchester City. Son remplaçant, Ibrahim Salah, prendra le relais pour planter les derniers clous dans le cercueil du FC Metz, profitant à chaque fois des gants mous d’Oukidja (4-1, 87e et 5-1, 90e+4). La note est salée pour les Lorrains, mais à relativiser si le Stade rennais figure à la même place au classement dans 34 journées.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Assignon (G. Doué 90e+2), Omari, Theate, Belocian (Meling, 74e) – Santamaria, Le Fée (D. Doué, 74e), Bourigeaud – Doku (Salah, 84e), Kalimuendo (Majer, 74e), Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio.

Metz (4-3-3) : Oukidja – Colin, Traoré, Candé, Kouao (Lô, 75e) – Jean-Jacques (Atta, 84e), N’Doram, Camara (Tetteh, 75e) – Sabaly (N’Guessan, 84e), Mikautadze, Maziz (Mbaye, 64e). Entraîneur : László Bölöni.