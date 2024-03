Walid Regragui ne sait pas qui est l’attaquant de l’Italie

Difficile d’échapper aux balles perdues quand on loupe deux Coupes du monde de rang.

Alors que le Maroc s’apprête à affronter ce mardi soir la Mauritanie en match amical, Walid Regragui a été interrogé au sujet de la qualité des numéros 9 à sa disposition. Lors de la dernière CAN, les Lions de l’Atlas avaient été particulièrement décevants, notamment sur le plan offensif. Le sélectionneur marocain a toutefois cherché à tempérer les critiques, en conseillant d’aller prendre la température du côté des autres sélections.

« Nos attaquants sont des attaquants de haut niveau, a expliqué Regragui. Si vous enlevez Mbappé, Haaland, Lewandowski et Kane, quand vous regardez les attaquants des autres pays… Je ne sais même pas qui est l’attaquant de l’Italie. Et je ne dis pas ça pour critiquer : nous aussi, on a des attaquants, bien sûr ils loupent des choses, mais il faut les encourager. Parce qu’on connaît la force des réseaux sociaux et des médias. »

🎙️ Walid Regragui sur le problème du 9 et de la qualité des attaquants marocains (En-Nesyri et Kaabi) 🇲🇦 « À part Mbappé, Halaand, Lewandowski et Kane. On a des grands attaquants. C'est qui l'attaquant de l'Italie par exemple 🇮🇹 ? » 😂 pic.twitter.com/2uhhpkmwS2 — Said Amdaa (@SaidAmdaa) March 26, 2024

Prochain objectif de Mateo Retegui : éliminer le Maroc à la prochaine Coupe du monde en allant célébrer devant Regragui.

Maroc ou France ? Walid Regragui attend une réponse claire de Neil El Aynaoui