Les États-Unis ont un nouveau sélectionneur

Joli rebond pour l’ancien coach du PSG.

Seulement quelques mois après son départ de Chelsea où il ne sera resté qu’une saison, Mauricio Pochettino va d’ores et déjà retrouver un banc. Et pas n’importe lequel. Selon The Athletic, l’Argentin a accepté de devenir le nouveau sélectionneur des États-Unis en vue de la Coupe du monde 2026 qui se disputera sur le sol de l’Oncle Sam, ainsi qu’au Canada et au Mexique. Le poste était vacant depuis Gregg Berhalter avait été mis à la porte suite à la Copa América ratée de la bande à Christian Pulišić.

