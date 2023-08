Yassine Bounou, nouvelle cible de l'Arabie saoudite

Neymar, c’est fait, dossier suivant !

Après avoir officialisé l’arrivée de Neymar ce mardi soir, Al-Hilal ne semble pas encore rassasié. Le club saoudien aurait désormais jeté son dévolu sur le gardien marocain Yassine Bounou. Selon l’inévitable Fabrizio Romano, une opération serait même sur le point de se conclure avec Séville, proche d’accepter une offre autour de 18 millions d’euros. Un rebondissement de plus pour le portier qui a attiré de nombreux clubs européens cet été. Le Bayern était très intéressé, mais ne souhaiterait pas surenchérir suite à l’offre saoudienne. Le Real Madrid s’était aussi intéressé au Marocain à la suite de la blessure de Thibaut Courtois.

Al Hilal are closing in on Yassine Bono deal with Sevilla. Talks discussing final details — fee close to €18/19m 🇸🇦🇲🇦

Bayern have left negotiations today as they believe Al Hilal’s bid is way higher.

Optimism to make it happen soon. pic.twitter.com/TkhwWZnAOR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023