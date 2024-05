Al-Hilal réalise le triplé en venant à bout de Cristiano Ronaldo et Al-Nassr

Trois titres en trois matchs joués pour Neymar.

Toujours pas de titre pour Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr. Ce vendredi soir, le Portugais avait l’occasion d’ouvrir son compteur en retrouvant Al-Hilal en finale de la King Cup, la coupe nationale. Mais les coéquipiers du quintuple Ballon d’or ont été menés au bout de sept minutes de jeu après le but d’Aleksandar Mitrović, puis ont été réduits à dix avec l’expulsion de David Ospina à l’heure de jeu. Malgré tout, Al-Nassr a égalisé en toute fin de match, avec la réalisation d’Ayman Yahya, alors qu’Al-Hilal venait à son tour d’être réduit à dix.

Kalidou Koulibaly va même laisser son équipe à neuf dans le temps additionnel et laisser à CR7 l’occasion de faire la différence dans la prolongation… Ce qui n’est jamais arrivé. Direction les tirs au but, à l’issue de laquelle Al-Hilal s’est imposé (1-1, 5-4 tab) et a donc remporté sa onzième coupe, la deuxième consécutive. En ayant été sacré champion d’Arabie saoudite (tout en étant invaincu), et vainqueur de la Supercoupe, Al-Hilal réalise donc un triplé.

