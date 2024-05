Toujours invincible, Al-Hilal est sacré champion d’Arabie saoudite

Si le Bayer Leverkusen veut un adversaire à sa mesure…

En désintégrant Al-Hazem en une mi-temps (4-1) grâce à un but contre son camp et surtout à un doublé d’Aleksandar Mitrović et à un dernier pion de son comparse Sergej Milinković-Savić, Al-Hilal a remporté son 19e titre de champion d’Arabie saoudite, à trois journées du terme de la saison de Saudi Pro League.

Good vibes only for Al Hilal in 2023/24! 🥳#yallaRSL pic.twitter.com/JNtbtcQKUz — Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 11, 2024

Grâce à leur recrutement stellaire et sans Neymar, gravement blessé peu de temps après son transfert, les Bleu et blanc de Jorge Jesus ont fait la course en tête de bout en bout et pointent à l’heure actuelle à douze points devant le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Mieux, avec 95 buts marqués, 29 victoires et seulement deux minuscules matchs nuls, le géant de Riyad n’est plus qu’à trois matchs de terminer la saison invaincu, à défaut de pouvoir poursuivre sa formidable série de 35 succès consécutifs, qui a pris fin le 17 avril dernier.

Les prémices d’une dictature, n’en déplaise au GOAT portugais ?