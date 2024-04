La série de victoires d’Al Hilal est terminée

Stop the count !

La série de victoires consécutives d’Al Hilal restera donc bloquée à 35 rencontres (plus le match amical disputé fin janvier contre l’Inter Miami). Un record dans l’histoire du football. L’équipe de Jorge Jesus, qui avait remporté l’intégralité de ses matchs depuis le 21 septembre dernier, a cédé sur la pelouse du club émirati d’Al-Ain ce mercredi, en demi-finales allers de la Ligue des champions asiatique (4-2). La faute notamment à trois penaltys concédés.

The end of the first (away) leg of Asian Champions League semifinal 🔚#AINvHIL ⚽️#AlHilal pic.twitter.com/EFBhYiB5wk

