Ligue des champions asiatique : Cristiano Ronaldo qualifie Al-Nassr

Quand on dit « Monsieur Ligue des champions », c’est sur tous les continents.

Vainqueur de la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Al Feiha (0-1), Al-Nassr a récidivé ce mercredi soir au retour (3-0). Point commun de ce duel saoudien : Cristiano Ronaldo. Seul buteur lors du premier match, le Portugais a effectivement remis le couvert devant son public, en faisant le break en fin de partie. Otávio avait quant à lui ouvert la marque.

Al-Nassr se déplacera ainsi aux Émirats arabes unis le 4 mars prochain, afin d’y défier Al Ain lors des quarts (retour le 11 du même mois). De leur côté, Al-Hilal et Al-Ittihad chercheront à se qualifier ce jeudi, après avoir respectivement battu les Iraniens de Sepahan (1-2) et fait nul contre les Ouzbeks de Navbahor (0-0) à l’aller.

Ronaldo's 5th goal of the competition confirmed qualification for Al Nassr ✅#ACL | #NSRvFYH pic.twitter.com/bDbD3l3fP8

— #ACL (@TheAFCCL) February 21, 2024