A última dança.

Après un match riche en émotions et une qualification en quarts de finale obtenue aux tirs au but contre la Slovénie lundi soir, la légende Cristiano Ronaldo a déclaré au micro de la RTP que cet Euro en Allemagne était sa dernière danse dans un Championnat d’Europe. Cependant, la légende portugaise a précisé que ce n’était pas à cause de ça qu’elle avait fondu en larmes après avoir raté son penalty à la 105e minute. « C’est évidemment mon dernier Euro, ça ne fait aucun doute, a-t-il commencé. Mais ce n’est pas ce qui m’a ému : je l’étais vis-à-vis de tout ce que le football implique, pour l’engouement que je ressens, que je vois chez les supporters, pour ma famille, pour la passion des gens, l’affection qu’ils ont envers moi et mes coéquipiers… ce n’est pas le fait d’abandonner le football. » L’image du quintuple Ballon d’or en pleurs a marqué les esprits et rappelé les larmes qu’il avait versées le 1er juin dernier après une défaite en finale de Coupe d’Arabie saoudite avec Al-Nassr.

Le capitaine portugais est également revenu sur son penalty raté face à Jan Oblak, à la 105e : « J’ai eu une opportunité de donner l’avantage à mon équipe. Je n’ai pas réussi. Oblak a fait un bel arrêt… J’ai besoin de revoir le penalty, je ne sais pas si j’ai bien tiré ou pas, mais je n’en avais pas raté de toute la saison. Et au moment où j’en ai le plus besoin, Oblak fait un arrêt. » CR7 s’est repris au cours de la séance de tirs au but, en transformant sa tentative, adoptant la fameuse technique de la course saccadée que toute la France déteste. Après avoir marqué le premier tirob de la séance, Ronaldo s’est d’ailleurs excusé – en joignant les mains – auprès des supporters portugais, présents derrière le but. Cristiano, qui dispute son sixième Euro, reste pour le moment muet dans cette édition, alors qu’il est le joueur qui tente le plus sa chance (20 frappes). Parmi elles, on peut compter les quatre coups francs qu’il a pris lundi soir contre la Slovénie.

Il s’agirait de grandir : l’époque du gel fixation béton et des frappes flottantes envoyées dans la lucarne à Old Trafford, c’est terminé.

