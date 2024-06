Fernando Hierro rejoint Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

Le championnat se spécialise dans les vieilles gloires.

Deuxième de Saudi Pro League cette saison, Al-Nassr renforce son organigramme. Ce mardi, le club de Cristiano Ronaldo a annoncé l’arrivée de Fernando Hierro en tant que directeur sportif. Qualifié d’« icône espagnole » par les Jaune et Bleu, l’ancien international de la Roja occupait les mêmes fonctions au Mexique, du côté des Chivas Guadalajara où les résultats n’ont pas toujours été salués.

We are thrilled to announce The Spanish icon Fernando Hierro, as the new sporting director of AlNassr!

Welcome Fernando 💛 pic.twitter.com/3SvPWywlu1

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 4, 2024