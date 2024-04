Al Ain élimine Al-Hilal et se qualifie pour la finale de C1 asiatique

Al-iminé.

Dernier club saoudien en lice en Ligue des champions asiatique, Al-Hilal a été éliminé, ce mardi, en demi-finales par Al Ain. Vainqueur 4-2 à l’aller, le club des Emirats Arabes Unis a concédé une défaite 2-1 au retour à Riyad, mais se hisse tout de même en finale de la compétition où il affrontera les Japonais du Yokohama Marinos ou les Coréens d’Ulsan. En quart de finale, Al Ain avait déjà pris le meilleur sur le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Sans Kalidou Koulibaly, sacrifié en raison du nombre de joueurs étrangers autorisés à être sur la pelouse, et Neymar, blessé, Al-Hilal a pourtant sur les bons rails grâce à un penalty de Rúben Neves (4e). L’égalisation dans la foulée du Brésilien Erik (12e) a rendu la tâche bien plus ardue aux Saoudiens. Même si Salem Al-Dawsari a permis, au retour des vestiaires (51e), de croire à une belle remontée, les vainqueurs de l’édition 2022 ont trop vendangé pour espérer l’emporter. Matías Palacios aurait même pu égaliser en fin de match, mais son but a été refusé après l’intervention de l’assistance vidéo.

Sans rancune, le PSG peut encore remporter une Ligue des champions avant Neymar.