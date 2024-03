Ligue des champions asiatique : Al-Nassr prend la porte au bout d’un match fou

Talisca vous manque, et tout est dépeuplé.

Privé de son artificier brésilien, blessé, Al-Nassr a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions de l’AFC ce lundi (4-3, 1-3 TAB). Battu 1-0 par les Émiratis d’Al Ain à l’aller, le deuxième du championnat saoudien s’est vite retrouvé au bord du précipice, puni deux fois par Soufiane Rahimi (28e, 45e). Ghareeb a lancé l’opération remontada juste avant la mi-temps (45e+5), avant qu’un CSC d’Eisa (51e) et un coup franc d’Alex Telles (72e) ne mettent Al-Nassr sur la voie de la prolongation.

Al Ain a repris la main grâce à Sultan Al Shamsi (103e), mais Cristiano Ronaldo a inscrit un quatrième but sur penalty pour arracher les tirs au but (118e). La séance a néanmoins viré au fiasco pour Al-Nassr : si CR7 a fait le boulot, Marcelo Brozović a fait une passe au gardien, Telles a fracassé la barre et Otavio a tué un pigeon, précipitant la défaite de leur équipe.

La fameuse loterie.

