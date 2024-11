Quand Hugo Lloris était embarrassé par le luxueux cadeau de Tottenham

Les supporters d’Arsenal n’en demandaient pas tant.

La sortie de l’autobiographie de Hugo Lloris cette semaine au Royaume-Uni, intitulée Earning my Spurs, est l’occasion pour le champion du monde 2018 de revenir en détail sur sa longue carrière, notamment sur ses neuf saisons passées à Tottenham. Entre plusieurs anecdotes sur son aventure en Angleterre, celle concernant la montre de luxe offerte à tous les joueurs par le propriétaire du club Daniel Levy, à quelques jours de la finale de la Ligue des champions 2019 finalement perdue par les Spurs face à Liverpool (0-2), mérite d’être soulignée, comme le rapporte le Guardian.

Un manque de culture de la gagne

D’abord excités de se voir remettre une sublime « Aviator watch » par le club, Lloris et consorts ont pourtant vite déchanté, constatant qu’était gravée au dos de la montre l’inscription « Finaliste de la Ligue des champions 2019 ». Une immense faute de goût et un véritable symbole de lose selon Lloris, qui déplore le manque de culture de la gagne à Tottenham : « Qui fait ça dans un moment pareil ? Si on avait gagné la finale, il n’aurait même pas repris les montres pour y inscrire “Vainqueurs”. Même si elle est magnifique, je n’ai jamais porté cette montre, je l’aurais préféré sans rien écrit dessus. » Pas non plus ingrat, le gardien rappelle toutefois son respect et son estime considérables pour ce que Levy a fait pour le club, déplorant simplement « certaines choses auxquelles il n’est pas sensible ».

Une montre qui aurait toutefois pu permettre aux Spurs d’être à l’heure, plutôt que d’encaisser un but dès la 2e minute de jeu.

