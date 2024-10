League Cup : Tottenham élimine Manchester City et ses remplaçants

Tottenham 2-1 Manchester City

Buts : Werner (5e) et Sarr (25e) pour les Spurs // Nunes (45e+4) pour les Citizens

La malédiction de Pep Guardiola au Tottenham Hotspur Stadium continue.

Ce mercredi, les Spurs sont venus à bout d’une équipe de Manchester City profondément remaniée en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise (2-1). Les Londoniens n’ont pas volé leur victoire, eux qui ont rapidement pris les devants dans cette rencontre. Après cinq minutes de jeu, les hommes d’Ange Postecoglou filent en contre et trouvent Timo Werner, seul au second poteau pour ouvrir le score (1-0, 5e). En confiance et supérieur, Tottenham enchaîne sans trop tarder avec le but du break : sur un corner court, Pape Matar Sarr place une frappe enroulée à 25 mètres du but pour tromper Stefan Ortega (2-0, 25e). Les Citizens, piqués au vif, monopolisent alors le ballon et réduisent bien la marque juste avant la pause avec une superbe demi-volée de Matheus Nunes (2-1, 45e+4).

Si les Skyblues ont encore 45 minutes pour revenir au score, ils vont en réalité patauger en se procurant peu d’occasions franches. Dans les dernières minutes de jeu, Vicario passe tout proche du drame en se trouant sur sa sortie aérienne sur corner, mais Yves Bissouma intervient in extremis sur sa ligne pour stopper la tentative de Nico O’Reilly. Pour la quatrième année consécutive, Manchester City est éliminé avant les demi-finales de la compétition. Le club mancunien concède là aussi sa première défaite de la saison.

Quel dommage pour Pep Guardiola de déjà prendre la porte dans sa chère et tendre Coupe de la Ligue.

Tottenham (4-3-3) : Vicario – Gray, Romero (Davies, 52e), Drăgușin, van de Ven (Udogie, 14e) – Kulusevski, Bentancur, Sarr (Bissouma, 46e) – Johnson (Moore, 69e), Solanke, Werner (Richarlison, 69e)

Manchester City (4-5-1) : Ortega – Lewis, Stones, Dias (Kovačić, 46e), Aké (Simpson-Pusey, 74e) – Savinho (Wright, 63e), O’Reilly, Gündoğan (Gvardiol, 46e), McAtee, Nunes – Foden (Silva, 58e)

