Pep Guardiola réagit au sacre de Rodri au Ballon d’or

Le ciel est bleu à City.

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement de Manchester City à Tottenham pour les huitièmes de finale de la League Cup, Pep Guardiola a été invité à réagir au Ballon d’or 2024 remporté par le Citizen Rodri, ce lundi à Paris. Le technicien espagnol s’est dit « extrêmement fier » de son joueur, dont la distinction récompense aussi « le travail formidable et l’influence du football espagnol depuis des années ».

Excité de pouvoir partager cette nouvelle avec tout un club, Guardiola espère que cette récompense « donnera de l’énergie à son milieu de terrain pour revenir au plus vite de sa blessure ».

"We are so proud of him" 🙌

Pep Guardiola on Rodri winning the Ballon d'Or 🏆 pic.twitter.com/6hiGPyQyUH

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 29, 2024