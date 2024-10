Ce qu'il faut retenir de la cérémonie du Ballon d'or

Le bilan de la soirée : le règne des milieux espagnols

Rodri et Bonmatí, ça rime, c’est sobre, et ça représente le sacre total de l’Espagne lors de cette 68e cérémonie du Ballon d’or. Ces deux récompenses individuelles suprêmes récompensent les deux expressions collectives suprêmes : le Manchester City masculin et le FC Barcelone féminin. Deux machines collectives avec deux poumons à l’intérieur, deux « ordinateurs parfaits », pour paraphraser le sélectionneur du premier. Les deux milieux d’un pays qui domine le foot mondial de l’Euro U17 et U19 féminin et masculin à la Coupe du monde féminine, en passant par les deux Ligue des nations et la Coupe du monde U20 féminine (entre autres). La razzia est totale. Super nouvelle, superbe reconnaissance du football espagnol et de ses plus beaux représentants, deux personnes qui dominent les aspects du jeu : le physique, la tactique, la technique, et marquent en finales de Ligue des champions. Et qui rappellent que le foot est aussi histoire de collectifs.

Les deux lauréats du Ballon d'Or 2024 réunis pour conclure cette belle soirée : félicitations à Aitana Bonmatí et Rodri ! #ballondor pic.twitter.com/fDfwqUfCmX — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 28, 2024

Le ouin-ouin de la soirée : Vinícius et le Real Madrid

Quelques jours après s’être fait ratatiner lors du Clásico, le meilleur club du monde est tout bonnement ridicule. Comme un enfant qui veut connaître ses cadeaux de Noël avant Noël, il a annulé sa venue à Paris quand il a appris que Vinícius n’allait pas gagner. Comme vexé par un partage des votes (Viní, Jude Bellingham et Dani Carvajal sont tous dans le top 10) qui l’aura avantagé en 2018, quand Luka Modrić a gagné le Ballon d’or au détriment d’un Bleu (Antoine Griezmann et Raphaël Varane, troisième et septième cette année-là, sans oublier Kylian Mbappé, quatrième). En 2024, la flamboyance de Vinícius n’a pas convaincu l’adhésion des journalistes des 100 premiers pays au classement FIFA, et le Real Madrid est resté dans son monde parallèle. Même le retraité Toni Kroos n’a pas fait le trajet. Et le Real s’est ridiculisé, se décrivant comme victime d’un choix « politique », comme posé par Eduardo Camavinga. C’est la meilleure.

FOOTBALL POLITICS ❌ My brother you are the best player in the world and no award can say otherwise. Love you my bro ❤️ pic.twitter.com/X3yAH1Sl0p — Eduardo Camavinga (@Camavinga) October 28, 2024

Bonus : Rodri est né à Madrid.

Le symbole de la soirée : Jennifer Hermoso

Un an et demi que Jenni Hermoso n’est plus vraiment une simple joueuse de football. Depuis le sacre mondial de la sélection espagnole, le bisou de Luis Rubiales lors de la cérémonie qui a suivi, et le raz-de-marée que cela a crée de l’autre côté des Pyrénées, l’attaquante est devenue une porte-parole pour certains, mais aussi une cible pour d’autres. Un an et demi après avoir été victime de cette agression, l’actuelle joueuse des Tigres (Mexique) est devenue la première femme lauréate du trophée Sócrates – succédant à Sadio Mané et Vinícius – pour son combat en faveur de l’égalité des sexes et la libération de la parole des femmes. Et d’année et année, cette récompense prend de plus en plus de consistance.

Le Trophée Socrates, qui distingue les footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs, est remporté par l'Espagnole Jennifer Hermoso #ballondor Le direct : https://t.co/4aKX3vuX6w pic.twitter.com/Qcd6NzowWy — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 28, 2024

La crise d’ado de la soirée : Lamine Yamal

Et si c’était déjà une passation ? En atterrissant à la huitième place dès sa première apparition parmi les nommés au Ballon d’or, le Barcelonais (17 ans et 107 jours) est devenu le plus jeune joueur à se hisser dans ce top 10, envoyant aux oubliettes un certain… Kylian Mbappé, septième en 2017 à 18 ans et 352 jours. Yamal est évidemment reparti avec l’arbuste du trophée Kopa, et tout le monde, sur scène, lui a déjà mis la pression quant à un sacre dans les prochaines années.

La réaction de Lamine Yamal après sa victoire du Trophée Kopa #ballondor Suivez la 68e cérémonie du Ballon d'Or en direct : https://t.co/4aKX3vuX6w pic.twitter.com/RzavRVJDNs — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 28, 2024

On a aussi aimé…

… le podium 100% Barça.

… les pubs (non).

… les 17 tenues de Djibril Cissé.

… Natalie Portman.

Natalie Portman avec les joueurs du Barça et qui fait signe des 4 buts marqués au Real lors du Clásico 😭😭😭😭 pic.twitter.com/T22yosDr4n — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) October 28, 2024

… voir Kyks venir chercher son trophée Gerd-Müller… ah non.

… le 24e titre de champion de Suède de Malmö. Sous les yeux d’Erling Haaland, qui n’avait de toute façon rien de prévu ce lundi.

Erling Haaland really missed the Ballon d'Or ceremony to go watch a Swedish Championship game… 😂😂😂 pic.twitter.com/Ow1rT64LTx — george (@StokeyyG2) October 28, 2024

… quand cette interminable cérémonie a finalement pris fin.

