Chelsea chute à Middlesbrough

Middlesbrough 1-0 Chelsea

But : Hackney (37e) pour Boro

Le coup de Blues.

Après trois victoires consécutives, Chelsea est retombé dans ses travers ce mardi soir en se faisant surprendre par le douzième de Championship, Middlesbrough, lors de la demi-finale aller de League Cup (1-0). Le ton est pourtant donné d’entrée au Riverside Stadium avec une grosse faute d’Axel Disasi sur Emmanuel Latte Lath pour anéantir la première vraie occasion de la rencontre. L’attaquant ne s’en relève pas et sort blessé. Cole Palmer se montre ensuite dangereux. Servi plein axe, l’international anglais tente une demi-volée, difficilement repoussée par Danny Glover (6e). Après avoir confisqué le ballon à leur adversaire, Chelsea, privé d’un douzaine de joueurs, dont Christopher Nkunku, a l’occasion de prendre les devants par l’intermédiaire de Palmer, encore lui, mais ce dernier, seul face au gardien suite à une énorme erreur de relance, manque cruellement de justesse et voit sa frappe passer à quelques centimètres du poteau droit (31e).

Les Blues le paient dans la foulée. Lancé en profondeur côté droit, Isaiah Jones centre à l’aveugle et trouve Hayden Hackney, qui devance Axel Disasi avant de tromper Đorđe Petrović d’une reprise du pied gauche (1-0, 37e). Le premier but marqué par l’équipe de Michael Carrick face à Chelsea depuis 18 ans. Juste avant la fin du premier acte, un tir d’Enzo Fernández, mal contré par Thomas Glover, offre à un pion sur un plateau à l’omniprésent Palmer mais encore une fois l’Anglais se rate (45+3e).

31st minute: Cole Palmer misses a wonderful chance to put Chelsea ahead 36th minute: Hayden Hackney gives Middlesbrough the lead#MIDCHE | #Boro | #CFC pic.twitter.com/zKA0xf6DGP — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 9, 2024

Plus précis lors du second acte, les Londoniens passent tout près de l’égalisation à l’heure de jeu : trouvé dans la surface, Connor Gallagher pivote grâce à un contrôle orienté avant de frapper mais sa tentative n’accroche pas le cadre (60e). Face à de valeureux adversaires, bien regroupés derrière, les hommes de Pochettino piétinent et ne parviennent pas à trouver la faille. Les entrées de Mykhaïlo Mudryk et d’Armando Broja ne changent rien, même si l’Ukrainien, servi aux 20 mètres, inquiète le portier adverse avant que ce dernier ne finisse par capter le cuir en deux temps (73e). Les Blues, qui restaient sur 15 victoires de rang face à des clubs de divisions inférieurs en League Cup, devront se remettre la tête à l’endroit dès samedi face à Fulham avant de tenter de rejoindre la finale dans deux semaines en gagnant le match retour à Stamford Bridge.

Middlesbrough (4-2-3-1) : Glover – Van den Berg, Fry, Engel, Bangura (Clarke, 18e) – Barlaser, Hackney – Jones, Howson, Crooks – Latte Lath (Coburn, 5e). Entraîneur : Michael Carrick.

Chelsea (4-2-3-1) : Petrović – Gusto (Gilchrist, 89e), Disasi, Thiago Silva, Colwill – Fernández (Broja, 63e), Caicedo, Gallagher – Palmer, Madueke (Mudryk, 63e), Sterling. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

