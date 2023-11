Quand Franck Queudrue ouvre la boîte à souvenirs, on se régale.

Dans les colonnes de L’Équipe ce dimanche, Franck Queudrue revient sur sa carrière, avec quelques anecdotes savoureuses. Il allume notamment son ancien coach Laszlo Bölöni : « À Lens, il nous a un peu plombés en 2010-2011. Il disait : “Je vais tout donner pour Lens” alors que c’est un pro-Nancy. À Marcel-Picot, lors de la dernière journée (Lens était condamné à la L2 et Nancy jouait le maintien), je pense qu’il a un peu vendu le match. Il n’avait aligné que des jeunes et aucun attaquant : on jouait en 4-6-0. Le joueur le plus haut, c’était Geoffrey Kondogbia, milieu défensif de métier. On a pris 4-0. »

Au-delà de son CSC culte contre Bastia en 2001, sur lequel il était déjà revenu en longueur pour So Foot, Queudrue évoque aussi ses origines irlandaises, qui avaient fait parler en 2005 alors que le latéral évoluait à Middlesbrough : « Un jour, j’avais répondu en déconnant à un journaliste anglais que je pourrais jouer pour l’Irlande car j’avais des ancêtres irlandais. Le lendemain, le sélectionneur Brian Kerr m’appelle pour me dire qu’il est intéressé. Hélas, ça remontait à trop loin dans mon arbre généalogique pour que je puisse prétendre jouer pour l’Irlande. »

Pour rappel, Franck Queudrue, c’est une 623e place dans le top 1000 des joueurs du championnat de France, par So Foot. Solide.

