L'émotion de Pablo Correa après la disparition de Nicolas Holveck

Difficile d’avoir la tête au football en ce moment à Nancy.

Ce lundi, l’ASNL a appris la disparition de son président, Nicolas Holveck, décédé d’un cancer à l’âge de 52 ans. Le soir même, c’est le cœur meurtri que les Chardons ont dû disputer leur match de National contre Sochaux, s’inclinant largement face aux Lionceaux (4-1). « J’ai dit aux joueurs que je n’étais pas en état, a soufflé Pablo Correa en conférence de presse, dans des propos recueillis par France Bleu. J’ai essayé de me mettre dans la préparation du match, mais je n’étais certainement pas dans mon meilleur moment, et les joueurs l’ont ressenti. »

Revenu en novembre à Nancy, Correa avait déjà connu Nicolas Holveck pendant de longues années lors de ses précédents passages en Meurthe-et-Moselle. C’est avec une émotion palpable qu’il a évoqué la perte de l’ancien dirigeant, dont il était très proche : « C’est difficile quand ça s’enchaîne, mon putain de téléphone ne m’envoie que des mauvais messages en ce moment. Après viendront certainement les bons souvenirs et tout ça, mais ce qui revient en moi en ce moment, c’est la douleur de la perte. On l’a vu ces derniers temps lutter énormément malgré la fatigue. C’est la vie, on doit continuer. »

Force, Pablo.

