Retournement de situation inattendu dans le dossier Chuba Akpom

Les joies du mercato.

Tout semblait marcher comme sur des roulettes dans le dossier Chuba Akpom à Lens, mais l’attaquant ne devrait finalement pas signer en France. C’est en tout cas ce que nous apprend Foot Mercato ce dimanche, et confirme L’Équipe un peu plus tard. L’Anglais aurait dû passer sa visite médicale ce lundi, au lendemain de la défaite des Lensois à Brest, mais le deal a finalement capoté. La raison ? Les dirigeants artésiens auraient appris que les représentants du joueur étaient en parallèle en discussions avec l’Ajax Amsterdam, et ils n’étaient pas prêts à entrer dans une bataille de surenchère, après avoir pourtant trouvé un accord avec Middlesbrough pour une somme de onze millions d’euros assortis de bonus. Le remplaçant de Loïs Openda n’est donc toujours pas trouvé, même si les Lensois ont lancé d’autres pistes depuis, et Akpom devrait bien signer aux Pays-Bas.

Ça sent le retour de la piste Michy Batshuayi.