League Cup : Chelsea sort Newcastle aux tirs au but

Chelsea 1-1 (TAB 4-2) Newcastle

Buts : Mudryk (90e+2) pour les Blues // Wilson (16e) pour les Magpies

Comment dit-on loterie en anglais ?

Longtemps maladroit avant de finalement ajuster la mire lors des tirs au but, Chelsea éjecte Newcastle de la League Cup (1-1, TAB 4-2) et file en demies. Globalement dominateurs, les Blues font preuve d’une extrême maladresse. Immédiatement après avoir repris Callum Wilson, Benoît Badiashile, un peu en avance sur le calendrier, s’emmêle les pinceaux et offre au buteur anglais un cadeau qu’il s’empresse de déballer (0-1, 16e). Un manque de réussite qui poursuit les Londoniens de l’autre côté du terrain. Dès les premières minutes, la barre s’oppose à Conor Gallagher (7e), avant que l’arbitre assistant ne rattrape ensuite par le col Armando Broja qui avait égalisé (38e).

D’humeur généreuse au cours du premier acte, les hommes de Mauricio Pochettino poursuivent leur distribution au retour des vestiaires. Et, après Wilson, ce sont les spectateurs de Stamford Bridge qui vont en profiter, tant Raheem Sterling et sa bande les arrosent de tentatives expédiées dans les tribunes – onze sur les quinze tentées. Pourtant, au bout du bout et après avoir longtemps buté sur l’arrière-garde des Magpies, Mykhaïlo Mudryk profite, à son tour, d’une offrande, ou plutôt d’une remise foirée de Kieran Trippier pour ramener Chelsea à hauteur (1-1, 90e+2). Peu en verve sur ce coup, le latéral, tout comme Matt Ritchie, ne l’est guère plus au moment de frapper son tir au but qu’il expédie à côté. Soudainement impeccables, les Blues font le boulot et seront au rendez-vous des demies.

C’est donc ça, un bad Trippier ?

Chelsea (4-2-3-1) : Petrovic – Disasi (Maatsen, 78e), Silva, Badiashile, Colwill (Gusto, 46e) – Caicedo, Gallagher – Palmer, Fernandez (Broja, 32e), Sterling (Mudryk, 78e) – Jackson (Nkunku, 69e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Newcastle (4-3-3) : Dubravka – Krafth (Trippier, 46e), Lascelles, Botman (Burn, 46e), Livramento – Longstaff, Guimaraes, Miley – Almirón, Wilson, Gordon (Ritchie, 52e). Entraîneur : Eddie Howe.

Everton 1-1 (TAB 6-7) Fulham

Buts : Beto (82e) pour les Toffees // Keane (CSC, 41e) pour les Cottagers

Port Vale 0-3 Middlesbrough

Buts : Howson (11e), Rogers (23e) et Crooks (53e)

Newcastle fait craquer Chelsea