Newcastle marche sur Manchester United

Manchester United 0-3 Newcastle

Buts : Almirón (29e), Hall (35e) et Willock (61e) pour les Magpies

Le bourreau des Manchester.

Après avoir réalisé l’exploit de sortir City au tour précédent, Newcastle a déplumé Manchester United ce jeudi soir à Old Trafford pour se qualifier en quarts de finale de la League Cup (0-3). Ce replay de la finale de la saison dernière a débuté sur un rythme très haché, à cause des nombreuses fautes. La lumière est venue de Miguel Almirón. Servi côté gauche suite à un superbe rush de 60 mètres de Valentino Livramento, l’international paraguayen a trompé André Onana d’un tir croisé du gauche (0-1, 29e). Les Magpies, pourtant privés de six de ses cadres, vont enfoncer le clou quelques minutes plus tard. Sur un centre contré de Joseph Willock, Lewis Hall a claqué une reprise de volée somptueuse, qui n’a laissé aucune chance à Onana (0-2, 35e). Avant la fin du premier acte, le public mancunien, totalement désabusé, a chambré ses joueurs en lançant des « Olé ! » à chaque toucher de balle adverse. Ambiance.

Le cauchemar ne s’est pas arrêté là pour les Red Devils. Après une récupération de Joelinton dans le rond central, Willock a transpercé la défense adverse avant de placer le cuir au ras du poteau (0-3, 61e). Impuissants, à l’image de la frappe envoyée dans les nuages par Mason Mount à la 69e, United n’aura jamais été en mesure d’inquiéter son adversaire du soir. Corrigés par City ce week-end à la maison (0-3), les hommes d’Erik ten Hag coulent tandis que Newcastle continue sa route vers les sommets.

Les diables deviennent des diablotins.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot (Wan-Bissaka, 46e), Lindelöf, Maguire, Reguilon – Mejbri (Fernandes, 64e), Casemiro (Amrabat, 46e) – Antony, Mount, Garnacho (Rashford, 64e) – Martial (Hojlund, 64e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Newcastle (4-3-3) : Dubravka – Livramento, Krafth, Dummett, Targett (Almiron, 4e) – Hall (Burn, 74e), Longstaff, Willock (Guimaraes, 63e) – Ritchie (Trippier, 75e), Joelinton, Gordon (Wilson, 63e). Entraîneur : Eddie Howe

