Pronostic Newcastle Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle enfonce Manchester United

Newcastle a retrouvé la Ligue des champions, mais à quel prix ? Les Magpies ne sont que 7es de Premier League avec 5 points de retard sur la 4e place. C’est dernièrement que les résultats se sont améliorés avec une belle série de 7 matchs sans revers (5 victoires et 2 matchs nuls), série terminée sur la pelouse de Bournemouth (2-0). La machine a bien été relancée ensuite, puisqu’ils ont étrillé Chelsea (4-1). En C1, les Anglais auraient pu se rapprocher d’une qualification pour les phases finales, mais c’était compter sans un pénalty de Mbappé dans les arrêts de jeu qui leur a ôté la victoire (1-1). Pour cette rencontre, Newcastle ne sera toujours pas au complet, même si la liste des absents se réduit peu à peu. Les tauliers Botman, Burn et Wilson ne seront pas de la partie, tout comme Tonali, suspendu. Mais l’attaquant efficace Isak (7 buts en 9 matchs de PL) a fait son retour et a même trouvé le chemin des filets lors de ses deux derniers matchs. L’ailier Gordon (5 buts et 3 passes en PL) commence à se faire une place dans le 11 de départ aux côtés de l’importantissime Bruno Guimaraes (ex-OL).

Peu convaincants ces derniers temps, notamment dans le jeu, les Red Devils sont pourtant devant leur adversaire du jour au classement (6e). Mais cette équipe historique devrait viser bien plus haut au vu de l’effectif dont dispose Ten Hag, qui commence à être critiqué. Une bonne série de 5 victoires lors des 6 dernières journées (seule défaite contre le rival City, 0-3) leur permet de rester bien placés pour une qualification européenne. Récemment vainqueur de Fulham (0-1), Luton Town (1-0) et Everton le week-end dernier (0-3), United a pourtant déçu à nouveau cette semaine sur la pelouse de Galatasaray (3-3), et se retrouve à la dernière place du groupe A (1 point de retard sur la 2e place). Tout comme à Newcastle, les blessés sont nombreux. Les importants Casemiro, Lisandro Martinez, Eriksen et Mount sont blessés, tandis que Wan-Bissaka et Shaw ont fait leur retour lors de la dernière journée. United n’affiche pas un niveau assez élevé pour rivaliser avec une équipe comme Newcastle à domicile. Isak est revenu avec la même efficacité qu’avant sa blessure et pourrait planter pour la 3e fois d’affilée.

