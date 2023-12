Newcastle fait craquer MU

Newcastle United 1-0 Manchester United

But : Gordon (55e).

Retour de gueule de bois.

Après leurs résultats nuls en Ligue des champions respectivement contre le Paris Saint-Germain (1-1) et Galatasaray (3-3), Newcastle United et Manchester United se sont affrontés sur la pelouse de St James’ Park. Au cours d’une première période globalement dominée par les locaux, les occasions se sont multipliées autour de la cage d’André Onana avec pas moins de… quatorze tirs ! Parmi eux, celui de Kieran Trippier sur coup franc a trouvé la barre transversale (39e). Avant cela, Onana a détourné la frappe de Miguel Almirón (17e), puis le Paraguayen a manqué le cadre d’une frappe enroulée (35e). De l’autre côté du terrain, MU n’a été dangereux qu’une seule fois sur un tir d’Alejandro Garnacho écarté par Nick Pope (10e).

Après avoir plié sans rompre pendant toute une période, les Red Devils ne sont pas parvenus à inverser la tendance dans le deuxième acte. Résultat des courses : Newcastle a logiquement ouvert le score à la suite d’un centre à ras de terre de Trippier repris au second poteau par Anthony Gordon (55e, 1-0). Si les Magpies ont cherché à doubler la mise pour se mettre à l’abri d’une égalisation, les visiteurs se sont procuré une occasion de but, mais Sergio Reguilón s’est confronté à une défense en béton armé (82e). Gêné par la blessure de Pope, Newcastle a tenu bon malgré un but d’Antony refusé pour un hors-jeu de Harry Maguire (89e). Grâce à cette sixième victoire consécutive à domicile, les ouailles d’Eddie Howe passent devant leurs adversaires du soir au classement général et s’installent à la cinquième place.

Pas de mutinerie dans le Nouveau Château.

Newcastle United (4-3-3) : Pope (Dubravka, 86e) – Livramento, Schär, Lascelles, Trippier – B. Guimaraes, Joelinton, Miley – Almirón, Gordon (Ritchie, 97e), Isak. Entraîneur : Eddie Howe.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Shaw, Maguire, Wan-Bissaka (Reguilón, 80e) – Mainoo (S. Amrabat, 80e), McTominay – Garnacho, Rashford (Antony, 61e), B. Fernandes – Martial (Højlund, 61e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Manchester United obligé de prendre le car pour se rendre à Newcastle