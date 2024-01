Arsenal s'impose à Nottingham, Newcastle éteint Aston Villa

Nottingham Forest 1-2 Arsenal

Buts : Awoniyi (89e) pour Forest // Gabriel Jesus (65e) et Saka (72e) pour Arsenal.

Les Gunners savent comment mettre la pression.

Pour l’ouverture de cette 22e journée de Premier League, Arsenal a fait le boulot sur la pelouse de Nottingham. Une mission loin d’être facile au début de la rencontre, puisque le vice-champion d’Angleterre en titre restait sur trois déplacements consécutifs sans victoire en championnat. Mais dans les faits, les Londoniens ont pris la mesure du City Ground après une première période très calme en matière d’occasions de but. En revanche, les hommes de Mikel Arteta ont passé la vitesse supérieure au retour des vestiaires avec une lourde frappe de Bukayo Saka détournée par un arrêt réflexe de Matt Turner (53e).

Dans la foulée, une superbe combinaison entre Saka, Martin Ødegaard et Gabriel Jesus s’est ponctuée par un tir du Brésilien sur le poteau (57e). Et à force de subir, Nottingham a fini par craquer. Après une touche longue d’Oleksandr Zinchenko, Jesus s’est engouffré dans la défense pour tromper Turner d’un tir entre les jambes (65e, 0-1). Une fois devant au score, les visiteurs ont procédé en contre, et sur l’un d’eux, Saka a ponctué l’action du pied droit pour doubler la mise (72e, 0-2). Touché mais pas encore coulé, Forest a réduit l’écart grâce à Taiwo Awoniyi de près (89e, 1-2). Entré après la pause, le Nigérian a cru s’offrir un doublé express, mais David Raya a empêché l’égalisation dans les arrêts de jeu (90e+3). Grâce à cette victoire aux forceps, Arsenal revient à deux points de Liverpool, en visite à Stamford Bridge demain.

Forest avait beau courir, cela n’a pas suffi.

Arsenal (4-3-3) : Raya – Zinchenko (Kiwior, 92e), Gabriel, Saliba, White – Rice, Smith-Rowe (Havertz, 71e), Ødegaard (Jorginho, 92e) – Martinelli (Trossard,78e), Saka, G.Jesus (Nketiah, 78e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Nottingham Forest (4-2-3-1) : Turner – Toffolo, Murillo, Omobamidele, Montiel – O.Mangala (Yates, 71e), Danilo – N.Domínguez (Hudson-Odoi, 64e), N.Williams (Elanga, 78e), Gibbs-White – Wood (Awoniyi, 46e). Entraîneur : Nuno Espírito Santo.

Aston Villa 1-3 Newcastle United

Buts : Watkins (71e) pour les Villans // Schär (32e, 36e) et A. Moreno CSC (56e) pour les Magpies.

Fin de série pour Aston Villa !

Meilleure équipe de Premier League à domicile et invaincu depuis le 18 février 2023 en championnat sur sa pelouse, le collectif dirigé par Unai Emery est tombé de haut contre un adversaire direct à la qualification en Ligue des champions. Rayé de toute compétition européenne dans cette campagne 2023-2024, Newcastle United avait à cœur de frapper un grand coup à Villa Park pour relancer le suspense dans le haut de tableau. C’est chose faite grâce au doublé de Fabian Schär, auteur d’une reprise sur corner d’abord (32e, 0-1), puis d’un but en renard des surfaces ensuite (36e, 0-2).

En mauvaise posture, les Villans ont cherché à revenir dans la partie, mais sur un contre éclair, Jacob Murphy a contraint Alex Moreno à un but contre son camp (56e, 0-3). Certes, Ollie Watkins est parvenu à inscrire son cinquantième but en Premier League avec le club de Birmingham pour sauver l’honneur (71e, 1-3), mais cette tentative de révolte n’a pas suffi à enflammer la partie pour modifier le dénouement du match. Seule ombre au tableau pour Newcastle ce soir : la sortie sur blessure d’Alexander Isak, touché aux ischios juste avant la pause.

Après quatre revers consécutifs en championnat, Newcastle reprend espoir dans la course à la prochaine C1 en revenant à neuf unités de son adversaire du soir.

Les autres résultats de Premier League :

Luton Town 4-0 Brighton

Buts : Adebayo (1re, 42e, 56e) et Ogbene (3e).

Fulham 0-0 Everton

Crystal Palace 3-2 Sheffield United

Buts : Eze (17e, 27e) et Olise (67e) pour les Eagles // Brereton (1re) et McAtee (20e) pour les Blades.

Arsenal reprend provisoirement la tête, Aston Villa vient à bout de Brentford