Galatasaray rattrape Manchester United par le col

Galatasaray 3-3 Manchester United

Buts : Ziyech (29e, 62e) et Aktürkoğlu (71e) pour les Sarı-Kırmızılılar – Garnacho (11e), Bruno Fernandes (18e) et McTominay (55e) pour les Red Devils

Manchester United a encore perdu les pédales.

Les Red Devils ont assuré le spectacle, ce qui est une constante avec eux cette saison en Ligue des champions. Mais ils n’ont pas su faire mieux que match nul sur le terrain de Galatasaray, ce mercredi soir (3-3), et c’est pour le moins embêtant. Auteur d’un magnifique but contre Everton dimanche (0-3), Alejandro Garnacho s’est à nouveau distingué en début de partie, en ouvrant le score d’une puissante frappe du gauche dans la surface (0-1, 11e). Passeur décisif sur cette action, Bruno Fernandes a ensuite fait parler la poudre en expédiant une praline sous la barre de Fernando Muslera (0-2, 18e). Un break rapidement enregistré, parfait pour prendre confiance et voir venir. Les locaux ont cependant assez vite relancé le suspense. Hakim Ziyech a botté un coup franc, André Onana a anticipé du mauvais côté et le ballon a fini au fond des filets, réveillant par la même occasion le public du Rams Park (1-2, 29e).

En seconde période, Scott McTominay a profité d’un centre au cordeau d’Aaron Wan-Bissaka pour redonner deux buts d’avance aux siens et écarter, peut-être une bonne fois pour toutes, le spectre d’un retour stambouliote (1-3, 55e). Sauf que cette saison, United ne maîtrise absolument rien en C1. Onana, d’abord, s’est rendu coupable d’une vilaine faute de main sur un coup franc pourtant peu dangereux de Ziyech, qui s’est offert un doublé au passage (2-3, 62e). Kerem Aktürkoğlu, ensuite, a remis les deux équipes à égalité grâce à un pétard allumé depuis l’extérieur de la surface (3-3, 71e). La fin de rencontre a été débridée, Fernandes a expédié la balle de match sur le poteau (85e) et, à l’arrivée, le partage des points est plutôt logique. Il n’arrange vraiment pas les Mancuniens, derniers de leur poule avant la dernière journée de la phase de groupes.

Pas franchement idéal avant de recevoir le Bayern Munich, dans deux semaines.

Galatasaray (4-2-3-1) : Muslera – Boey, Bardakcı, Ayhan, Angelino (Nelson, 82e) – Torreira, Ndombele (Oliveira, 60e) – Ziyech (Yılmaz, 82e), Mertens (Aktürkoğlu, 60e), Zaha (Demirbay, 88e) – Icardi. Entraîneur : Okan Buruk.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Wan-Bissaka (Dalot, 78e), Maguire, Lindelöf, Shaw – McTominay, Amrabat (Mainoo, 58e) – Antony, Bruno Fernandes, Garnacho (Pellistri, 78e) – Højlund (Martial, 58e). Entraîneur : Erik ten Hag.

