La pelouse de Galatasaray dans un piètre état avant la réception de Manchester

Les Anglais sont habitués à la pluie qu’ils disaient.

Dernier de son groupe en Ligue des champions, Manchester United rêvait certainement d’une soirée bien différente, pour un match ultra décisif de sa campagne européenne ce mercredi à Istanbul. Face à Galatasaray, les Mancuniens devront, en plus d’un stade hostile, composer avec une pelouse qui s’annonce détrempée, à la limite du praticable. De fortes pluies tombent actuellement sur Istanbul et le terrain du Rams Park s’en retrouve gorgé d’eau.

🚨🚨 ÖZEL | Rams Park'tan yeni görüntü ⛈ Yağmur devam ediyor pic.twitter.com/3o9SkVsQQs — Fanatik (@fanatikcomtr) November 29, 2023

Avec trois pauvres petits points à son actif, United n’a plus le choix et doit absolument s’imposer en Turquie, au risque de ne plus avoir son destin entre les mains lors de la dernière journée, où il affrontera le Bayern Munich. Pour les jardiniers, la course contre la montre a déjà commencé, le match débutant à 18h45.

Le retour du kick and rush c’est pour ce soir ?

