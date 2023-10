Pronostic Manchester United Galatasaray : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

La rédemption pour Manchester United face à Galatasaray

Auteur d’une saison satisfaisante l’an passé, Manchester United avait remporté la Carabao Cup, finit sur le podium de Premier League et s’était hissé en finale de la FA Cup. Ces performances sont venues récompenser l’excellent travail réalisé par Erik ten Hag à la tête des Red Devils. Ce début de saison, les Mancuniens sont en souffrance puisqu’ils ont concédé en Premier League leur 4e défaite en 7 journées le week-end dernier. La semaine passée, Man U recevait à 2 reprises Crystal Palace en Carabao Cup et en championnat. En coupe, les Red Devils ont fait le job en surclassant les Eagles (3-0) avec une équipe remaniée. En championnat, la situation fut différente puisque Palace a profité des largesses défensives des hommes de ten Hag pour prendre les commandes puis en résistant face aux attaques des Red Devils (0-1). Ce nouveau revers, qui plus est à domicile, met la pression sur United qui s’était déjà incliné lors de la 1ère journée de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (4-3) dans une rencontre spectaculaire. Bien rentrés dans leur match, les Mancuniens ont ensuite essuyé la pression bavaroise mais ont réussi à rester dans le match grâce à quelques coups bien négociés. A l’instar de son équipe, Marcus Rashford (1 but) n’a toujours pas trouvé son rythme de croisière et son réveil est attendu ce mardi.

En face, le Galatasaray a remporté le championnat turc l’an passé et a opéré un recrutement massif cet été pour notamment pouvoir passer les tours préliminaires de C1 (victoires face à Zalgiris, Ljubljana, et Molde). Pour son 1er match de la phase de groupe, le club turc s’est rapidement retrouvé mené de 2 buts mais a su revenir en fin de rencontre pour accrocher le point du nul. Sur le plan national, le Galatasaray réalise une très bonne entame puisqu’il affiche un bilan de 6 victoires pour un seul nul concédé lors de la 1re journée. Le week-end dernier, les partenaires de Muslera ont pris le meilleur sur Ankaragucu (2-1) avec la première réalisation de l’ancien de Palace, Wilfried Zaha. Cependant, l’homme de ce début de saison est Mauro Icardi auteur de 7 buts en championnat. Ce mardi, United joue gros et doit se relancer face à une équipe de Galatasaray qui possède un effectif de premier plan mais qui s’est loupé sur son 1er match face à Copenhague. Cette rencontre devrait être spectaculaire entre deux formations tournées vers l’offensive.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

