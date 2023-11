Pronostic Galatasaray Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Galatasaray embête encore Manchester United ?

Dans ce groupe A de la Ligue des Champions, le Bayern a fait le nécessaire pour s’assurer de participer aux 8es de finale et de s’arroger la 1re place. Derrière, la lutte s’annonce acharnée entre le FC Copenhague, Galatasaray et Manchester United. La formation stambouliote est actuellement en 3e position et affronte ses deux adversaires directs lors des 2 dernières journées. Ce mercredi, les Turcs reçoivent Man U contre lequel il s’étaient imposés lors du match aller à Old Trafford (2-3). Lors des autres rencontres, le Gala a été tenu en échec à domicile par Copenhague (2-2) et n’a rien pu faire lors de la double confrontation face au Bayern malgré des prestations intéressantes. En cas de succès ce mercredi, les partenaires de Ndombélé s‘offriraient une finale au Danemark lors de la dernière journée. Sur le plan national, Galatasaray partage la tête du classement avec Fenerbahce. Avant la trêve internationale, le club stambouliote avait perdu son 1er match de championnat face à Hatayspor (2-1), mais s’est parfaitement repris le week-end dernier contre Alanyaspor (4-0). Lors de cette victoire, Icardi s’est signalé avec un but et 2 passes décisives. L’Argentin a déjà inscrit 11 réalisations sur le plan national, et 5 dans cette C1 en comptant les tours préliminaires. Bien entouré par les Mertens, Ziyech, Zaha ou Akturkoglu, Icardi et le Gala ont une belle opportunité à saisir face à Man U.

En face, Manchester United connaît une campagne de qualification galère. En effet, les Red Devils sont actuellement en dernière position mais conservent leurs chances de qualification car ils n’accusent qu’un seul point de retard sur le Gala et Copenhague. Ce mercredi, les hommes d’Erik ten Hag sont quasiment dans l’obligation de s’imposer avant un dernier match à domicile face au Bayern. Lors de cette phase de poule, les Mancuniens ont seulement remporté un match lors de la réception de Copenhague (1-0), dans un match marqué par le penalty arrêté par Onana dans le temps additionnel. Ensuite, lors du match retour, United a parfaitement débuté pour mener de 2 buts. L’expulsion de Rashford a complétement changé la donne puisqu’après les partenaires de Bruno Fernandes ont cédé (4-3). En grande difficulté, United est aussi distancé en PL en se retrouvant en 6e position avec 4 points de retard sur le Top 4 malgré 3 victoires lors de leurs 3 derniers matchs. Le week-end dernier, United s’est brillamment imposé à Everton avec un chef d’œuvre de Garnacho (0-3). L’Argentin sera sans doute important ce mercredi avec les absences conjuguées des Casemiro, Eriksen, Hojlund, Malacia, Martinez, Mount ou la suspension de Rashford. Mais dans un stade en ébullition, Galatasaray devrait pouvoir jouer un sale coup à United comme à l’aller

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Galatasaray climatise Manchester United