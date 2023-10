Galatasaray climatise Manchester United

Manchester United 2-3 Galatasaray

Buts : Højlund (17e et 67e) pour les Red Devils // Zaha (23e), Aktürkoğlu (71e) et Icardi (81e) pour le Cimbom Expulsion : Casemiro (78e) pour les Red Devils

Le théâtre du rêve de Mauro Icardi.

Sous le déluge de Manchester, Galatasaray a longtemps souffert le martyre, avant de crucifier United dans les vingt dernières minutes (2-3). Les Red Devils partent fort, et Rasmus Højlund fait déjà rugir Old Trafford une première fois en catapultant de la tête un centre fort de Marcus Rashford au fond (1-0, 17e). Mais avec beaucoup de réussite, le Cimbom recolle grâce à Wilfried Zaha, qui se rappelle au bon souvenir de son ancien public d’un geste acrobatique qui lobe André Onana (1-1, 23e). Mason Mount (29e), Sofyan Amrabat (38e) ou encore Bruno Fernandes s’essaient, sans réussite (44e).

La domination mancunienne se poursuit après la pause, et Sacha Boey prive Fernandes d’un but tout fait (53e). Hors jeu quelques instants plus tôt, Højlund s’offre une percée folle et remet les siens devant (2-1, 67e). Un avantage une nouvelle fois de courte durée : si Aktürkoğlu ne trouve d’abord pas le cadre (70e), il égalise finalement une deuxième fois pour les Turcs (2-2, 71e). Le début de la fin pour les Red Devils. Onana et Casemiro offrent un penalty sur un plateau à Dries Mertens, le Brésilien étant expulsé au passage. Mais Mauro Icardi ne convertit pas l’offrande (78e), préférant aller chercher la victoire d’un très joli piqué dans la foulée (2-3, 81e).

Manchester United sans défense.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat (Martial, 89e) – Casemiro, Mount (Antony, 85e) – Mejbri (Eriksen, 46e), Fernandes, Rashford – Højlund. Entraîneur : Erik ten Hag.

Galatasaray (4-2-3-1) : Muslera – Boey, Sánchez, Bardakcı, Tasende (Ndombele, 84e) – Torreira (Oliveira, 61e), Ayhan (Nelsson, 84e) – Tetê (Yılmaz, 61e), Aktürkoğlu, Zaha (Mertens, 72e) – Icardi. Entraîneur : Okan Buruk.

