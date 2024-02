Manchester United renverse Villa

Aston Villa 1-2 Manchester United

Buts : Douglas Luiz (66e) pour les Villans / Højlund (17e) & McTominay (85e) pour les Red Devils

Les Red Devils font encore peur.

Sur la pelouse de Villa Park, Manchester United jouait sa dernière carte pour espérer accrocher le wagon de la prochaine Ligue des champions. Une mission accomplie par les hommes d’Erik ten Hag, grâce à un coup de casque de Scott McTominay en fin de match, sur un centre de Diogo Dalot (1-2, 85e). Un but salvateur pour Manchester United, qui avait été logiquement rejoint au score par les Villans après l’heure de jeu par Douglas Luiz, à la suite d’un corner et d’un coup de billard (1-1, 66e).

Malgré l’ouverture du score précoce (0-1, 17e) de Rasmus Højlund (qui vient de marquer lors de chacun de ses six derniers matchs), les Mancuniens s’imaginaient déjà le top 4 s’éloigner encore un peu plus. Mais les Diagles rouges ont confirmé leur bonne forme du moment en allant arracher un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues ; une première cette saison. Au classement, Manchester United revient ainsi à cinq points de son adversaire du soir ,et à six longueurs de Tottenham, 4e, alors qu’il reste 18 journées à jouer en Premier League. De son côté, Aston Villa confirme sa perte de vitesse en ce début d’année 2024.

Les Villans pas beaux.

