Des nouveaux blessés s’ajoutent à la longue liste de Manchester United

Et ça continue, encore et encore.

Christian Eriksen et Rasmus Højlund, sortis durant la victoire de Manchester United face à Luton Town samedi (1-0), seront indisponibles pendant plusieurs semaines. La mauvaise nouvelle est tombée ce lundi. Les deux internationaux danois sont par conséquent forfaits pour les deux prochains matchs de qualification pour l’Euro 2024 face à la Slovénie ce vendredi et face à l’Irlande du Nord lundi prochain. Eriksen souffre d’une blessure au genou, qui devrait le tenir écarté des terrains pendant environ un mois, tandis que Rasmus Højlund a été victime d’un claquage.

The injuries keep piling up for Manchester United 🤕#MUFC pic.twitter.com/i5FCy0gZ02

— BBC Sport (@BBCSport) November 13, 2023