Manchester United rebondit contre Luton

Manchester United 1-0 Luton

But : Lindelöf (59e)

Hatters gonna hate.

Sans forcément convaincre, Manchester United fait le boulot face à Luton ce samedi après-midi grâce à un pion de Lindelöf (1-0). Du haut de ses 145 piges, United n’a plus rien d’un petit jeune, encore moins d’un étudiant. Alors forcément, quand les Red Devils prennent une bonne cuite en plein milieu de la semaine, qui plus est à Copenhague, la gueule de bois se prolonge jusqu’au week-end. La bouche encore pâteuse, Højlund (10e), tombé sur Kaminski, puis Garnacho (41e), qui se fait chiper le cuir après avoir dribblé le portier belge, empêchent les Mancuniens de traduire au tableau d’affichage leur large – 76% – possession du ballon. Il faut même qu’Onana s’emploie pour empêcher Morris puis Townsend de glacer Old Trafford (36e).

Gonflés par cette première période achevée sans encaisser le moindre caramel, les Hatters commencent à sérieusement envisager de ramener plus qu’un point de ce déplacement dans le nord de l’Angleterre. Des ambitions rapidement douchées par Manchester United : Lindelöf profite d’un centre de Rashford repoussé plein axe pour expédier le cuir au fond des filets (1-0, 60e). Libérés, les Red Devils tentent de se lâcher pour aller faire le break : Fernandes dépose une galette sur la caboche de McTominay qui voit ensuite Kaminski sortir une nouvelle parade (81e). Qu’importe, les Mancuniens grattent tout de même un septième succès cette saison et grimpent provisoirement au sixième rang.

Bien loin du septième ciel.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Maguire, Lindelöf, Reguilon (Varane, 79e) – McTominay, Eriksen (Mount, 40e) – Rashford, Fernandes, Garnacho (Antony, 68e) – Højlund (Martial, 79e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Luton (3-4-2-1) : Kaminski – Osho, Lockyer, Mengi – Kabore (Adebayo, 86e), Barkley, Nakamba (Ruddock, 86e), Doughty (Clark, 73e) – Townsend (Chong, 61e), Ogbene (Giles, 86e) – Morris. Entraîneur : Rob Edwards.

