Manchester United déraille à Copenhague

FC Copenhague 4-3 Manchester United

Buts : Elyounoussi (45e), Gonçalves (45e+9 SP), Lerager (83e) et Bardghji (87e) pour Copenhague // Højlund (3e, 28e) et Fernandes (69e SP) pour les Red Devils. Expulsion: Rashford (42e) pour MU.

Un match fou, fou, fou !

Décidément, absolument rien ne sera facile pour Manchester United dans sa quête vers les huitièmes de finale de cette Ligue des champions 2023-2024. Déjà miraculés grâce au sauveur Onana lors de la réception de Copenhague il y a deux semaines, les Mancuniens ont capitulé lors de la revanche au Danemark. Pourtant, tout semblait bien parti lorsque Rasmus Højlund, servi par Scott McTominay, a ouvert le score de près (0-1, 3e). Sur une contre-attaque, les visiteurs ont même doublé la mise grâce à leur avant-centre, opportuniste devant le but vide après une frappe d’Alejandro Garnacho mal repoussée par Kamil Grabara (28e, 0-2). Mais le fleuve était trop tranquille pour MU, et une semelle non maîtrisée de Marcus Rashford sur Elias Jelert a entraîné l’exclusion de l’international anglais (42e).

2 – Marcus Rashford has been given only his second red card in 374 Manchester United appearances in all competitions, and first since September 2018 v Burnley. Rash. pic.twitter.com/MgZVHHemAO — OptaJoe (@OptaJoe) November 8, 2023

Pour Manchester United, la mauvaise blague n’a fait que commencer : Mohammed Elyounoussi a d’abord réduit l’écart à la suite d’une jolie combinaison collective (45e, 1-2), puis Harry Maguire a ceinturé Diogo Gonçalves dans la surface mancunienne dans un temps additionnel interminable. De sang-froid, le Portugais a transformé le penalty pour égaliser avant la pause (45e+9, 2-2). Au retour des vestiaires, Manchester United s’est battu comme un beau diable pour refaire surface. Résultat des courses : Lukas Lerager a commis une main dans sa surface pour permettre à Bruno Fernandes de redonner un but d’avance à son équipe sur penalty (69e, 2-3). Fin du suspense ? Pas du tout, puisque ce même Lerager s’est racheté de sa maladresse en égalisant d’une tête au second poteau (83e, 3-3) et le phénomène Roony Bardghji a fait basculer le Parken Stadium dans l’euphorie d’une reprise de volée létale (87e, 4-3). Sur le plan comptable, voilà MU bon dernier du groupe A avant de se rendre à Istanbul pour y affronter Galatasaray, deuxième avec deux points d’avance.

Sachez que vous passerez sans doute une meilleure nuit que celle d’Erik ten Hag…

FC Copenhague (4-3-3): Grabara – Jelert, Diks, Vavro (Boilesen, 77e), Ankersen (Sorensen, 70e) – Gonçalves, Falk, Lerager – Achouri (J.Larsson, 77e), Claesson (Oskarsson, 70e), Elyounoussi (Bardghji, 63e). Entraîneur : Jacob Neestrup.

Manchester United (4-2-3-1): Onana – Dalot, Evans (Varane, 16e), Maguire, Wan-Bissaka – Eriksen (S.Amrabat, 46e), McTominay – Garnacho, Fernandes, Rashford – Højlund (Mount, 84e). Entraîneur : Erik ten Hag.