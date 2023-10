Manchester United se relance face à Copenhague

Manchester United 1-0 Copenhague

But : Maguire (72e)

Le prince Harry.

Avec déjà deux défaites au compteur dans cette Ligue des champions, Manchester United redresse la tête face à Copenhague ce mardi soir grâce à un pion de Harry Maguire (1-0). Mais que ce fut labourieux, à l’image de ce pénalty manqué par les Danois en toute fin de match. Tant et si bien que seul Old Trafford, paré de ses plus beaux habits pour honorer le regretté Bobby Charlton, se montre réellement à la hauteur de l’évènement pendant les 45 premières minutes. Et pour cause, seule la volée expédiée par Diogo Gonçalves sur le montant d’Andre Onana (5e) vient faire frissonner l’enceinte mancunienne. Pour le reste, un gros paquet de ratés techniques casse le rythme d’une partie déjà peu emballante.

Sir Bobby Charlton, 1937-2023. Forever loved ❤️ pic.twitter.com/92moDICImT — Manchester United (@ManUtd) October 24, 2023

Tout change au retour des vestiaires. Peu sollicités jusque-là, Onana et Kamil Grabara brillent, tour à tour, devant Lukas Lerager (50e) et Rasmus Højlund (53e), empêchant l’une des deux équipes d’ouvrir le score. Pendant que ses petits camarades galèrent, Harry Maguire profite d’une galette délivrée par Christian Eriksen pour balancer son coup de casque au fond des filets (1-0, 72e). En contrôle, les Mancuniens s’offrent pourtant une ultime frayeur dans les arrêts de jeu. Heureusement pour les Red Devils, Onana assume enfin son statut et vient stopper le pénalty de Jordan Larsson (95e). Manchester gratte trois points précieux et se relance dans ce groupe A largement dominé par le Bayern Munich.

Et c’est bien là tout ce qu’il faut retenir.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Varane, Maguire, Reguilon (Lindelöf, 63e) – McTominay, Amrabat (Eriksen, 46e) – Antony (Garnacho, 63e), Fernandes, Rashford (Martial, 86e) – Højlund. Entraîneur : Erik ten Hag.

Copenhague (4-3-3) : Grabara – Jelert (Sørensen, 76e), Vavro, Diks, Ankersen – Gonçalves (Larsson, 85e), Lerager, Falk – Achouri, Claesson (Óskarsson, 76e), Elyounoussi. Entraîneur : Jacob Neestrup.

Manchester United-Copenhague, le « Højlundico »