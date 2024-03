Manchester City termine Copenhague

3-1 à l'aller, 3-1 au retour : City aura été sérieux, dans cette double confrontation face à son opposant danois. On s'y attendait, mais le tenant du titre sera présent en quarts.

Manchester City 3-1 Copenhague

Buts : Akanji (5e), Álvarez (9e) & Haaland (45e+3) pour Manchester City // Elyounoussi (29e) pour Copenhague

Le football aime tromper les chiffres, mais il faut le reconnaître : parfois, les stats finissent bien par avoir raison. Paraîtrait que Manchester City avait 98% de chance de se qualifier, ce mercredi soir à 21 heures, après sa victoire à Copenhague (1-3) au match aller de ces huitièmes de finale de Ligue des champions. Et c’est ce que le champion d’Europe en titre a fait, à l’occasion de ce retour disputé à domicile, collant exactement le même tarif (3-1) à Andreas Cornelius, Birger Meling et leurs copains à peine majeurs. Avec sept titulaires au repos ou laissés sur le banc au coup d’envoi, la machine de Pep Guardiola continue sa route, signant au passage sa dixième victoire consécutive en C1. Tout simplement.

Les Skyblues avaient planté trois fois en 90 minutes il y a trois semaines, et ont fait de même en une seule période, ce soir. Il faut dire que le masqué Kamil Grabara, dans les bois, n’a pas été spécialement inspiré au cours des dix premières minutes, encaissant une volée d’attaquant du défenseur Manuel Akanji, sur corner (1-0, 5e), avant de se trouer sur une tentative plutôt tranquille de Julián Álvarez (2-0, 9e), au terme d’une action durant laquelle il avait déjà été sauvé par sa barre sur une tête de Rodri. Pour finir, avant de rentrer aux vestiaires, Erling Haaland s’est retroussé les manches et a signé un but de déménageur, soulevant toute la défense danoise à lui tout seul (3-0, 45e+3).

Rien de bien fou : juste la 41e réalisation en 37 rencontres de Ligue des champions, dans la carrière du Norvégien. Entretemps, au milieu du premier acte, Mohamed Elyounoussi avait illuminé la soirée des visiteurs en signant le but du jour – sur la première des deux seules frappes cadrées des siens –, grâce à un sublime une-deux avec Orri Óskarsson (2-1, 29e). Un peu léger, cependant, pour relancer le suspense. D’où une seconde période avec un peu moins de saveur, même si l’on a eu droit à une frappe de Magnus Mattsson repoussée par un Ederson pourtant pas dans un grand jour (66e), le doigt de Matheus Nunes qui s’est méchamment retourné (72e) et une bastos de Rico Lewis déviée par Denis Vavro et renvoyée par la transversale (90e+2). Bref : si Netflix a eu la bonne idée de laisser tourner la caméra pour une autre saison, ça peut peut-être valoir le coup…

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson – R. Lewis, Akanji, R. Dias (Stones, 68e), Gvardiol – Rodri (S. Gómez, 46e), Kovačić – M. Nunes (M. Hamilton, 74e), Bobb, J. Álvarez – Haaland (J. Wright, 88e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Copenhague (3-4-2-1) : Grabara – Vavro, Diks, McKenna – Ankersen, Clem (O. Højlund, 69e), Elyounoussi, Jelert (Meling, 78e) – Froholdt (Mattsson, 58e), Achouri (Bardghji, 58e) – Óskarsson (Cornelius, 69e). Entraîneur : Jacob Neestrup.

