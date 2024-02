Pronostic Copenhague Manchester City : Analyse, prono et cotes DOUBLÉES sur le 8e de Ligue des champions

Copenhague – Manchester City : cotes doublées chez Winamax !

Une saison en dents de scie pour Copenhague

La saison passée, Copenhague n’avait pas fait long feu en Ligue des Champions, en terminant à la toute dernière place de sa poule, avec 3 matchs nuls et 3 défaites. Cette année, Copenhague a déjà fait mieux dans cet exercice. Les futurs adversaires de Manchester City étaient annoncés dans l’un des groupes « de la mort », aux côtés du Bayern Munich, de Manchester United et de Galatasaray. Les Danois ont finalement fait forte impression avec une 2e place à la clé, après 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. En revanche, si Copenhague a montré un beau visage en Coupe d’Europe, la donne semble plus compliquée en championnat. En effet, le champion en titre du Danemark occupe actuellement la troisième place du classement après 17 journées, avec au compteur, 10 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Les joueurs de Jacob Neestrup n’ont que seulement trois points de retard sur le leader, Midtjylland, dans un championnat qui est en pleine trêve.

Manchester City revient fort

Après avoir longtemps couru derrière le trophée de la Ligue des Champions, Manchester City a enfin remporté ce titre tant convoité la saison passée. Désormais vainqueur de la C1, les Cityzens veulent garder ce titre cette saison. Avec une phase de poules plus que réussie avec 6 succès sur 6, Man City a pris facilement le meilleur sur Leipzig, l’Etoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne. En Angleterre, les hommes de Pep Guardiola, qui comptent tout remporter sur leur chemin, doivent faire face à la grosse concurrence de Liverpool, Arsenal et Aston Villa. L’actuel 2e de Premier League, qui ne compte que deux points de retard sur le leader Liverpool avec un match en retard, reste sur une impressionnante série de 10 succès d’affilée toutes compétitions confondues. Vainqueurs d’Everton ce week-end (2-0), les Cityzens n’ont plus connu la défaite depuis la rencontre face à Aston Villa, le 6 décembre (1-0),

De nombreux retours du côté de Manchester City

Copenhague s’est montré assez actif lors du mercato hivernal, avec 3 arrivées : celle du gardien Runarsson (libre), celle de McKenna (Nottingham Forest) et celle du milieu offensif, Mattsson (Nimègue). Les éléments forts de cette équipe cette saison sont notamment l’ailier droit, Bardghji (11 buts), ainsi que l’offensif, Elyounoussi (3 buts). L’effectif danois compte également des joueurs d’expérience comme l’international suédois Claesson, le capitaine de cette équipe, ou encore le buteur Cornelius, mais l’ancien Bordelais joue peu.En face, Manchester City a estimé son effectif complet et n’a donc réalisé aucun changement durant ce mois de janvier. Le club anglais peut en revanche se satisfaire des grands retours de Kevin De Bruyne (1 but), blessé de longue date et d’Erling Haaland (19 buts), qui a retrouvé le chemin des filets samedi avec un doublé. Pep Guardiola peut également compter sur un joueur particulièrement en grande forme, Phil Foden, auteur de 14 buts cette saison, toutes compétitions confondues.

Les compos probables pour Copenhague – Manchester City :

Copenhague : Grabara – Boilesen, Vavro, Diks, Jelert – Achouri, Falk, Goncalves – Elyounoussi, Claesson, Bardghji.

Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Gvardiol, Aké – Rodri – Silva, Alvarez, De Bruyne, Foden – Haaland.

Manchester City, un premier pas vers la qualification

Malgré le fait que le match aller se joue à l’extérieur, Manchester City reste tout de même le grand favori de la rencontre face à Copenhague, pas dominateur cette saison en championnat. Après ses 6 succès en Ligue des Champions et sa belle série de 10 victoires consécutives en cours, le club anglais devrait continuer sur sa lancée lors de cette rencontre aller face à une équipe qui a déjà réussi sa campagne européenne en atteignant les huitièmes de finale. Haaland, qui a fait trembler les filets ce week-end après une blessure et deux matchs de reprise sans marquer, revient en forme au bon moment.

Haaland permet à City de taper Everton et de mettre la pression à Liverpool