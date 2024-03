Netflix va sortir une série pour raconter le triplé de Manchester City

La définition de « vivre pour les caméras ».

La saison 2022-2023 était historique pour Manchester City et le football anglais. Quatorze ans après le Manchester United de Beckham, les Skyblues ont réalisé le « Treble », en remportant la FA Cup, la Premier League et la Ligue des champions. Cette page de l’histoire du football anglais sera racontée à travers une série documentaire nommée « Together : Le triplé historique de Manchester City », diffusée sur Netflix à partir du 2 avril prochain.

Dans la bande-annonce, on entre dans l’intimité du vestiaire et on peut par exemple observer les différentes frasques de Jack Grealish, l’émergence du cyborg, Erling Haaland ou encore les coups de sang de Rodri et de Ruben Dias dans les vestiaires. Cette série servira peut-être aussi aux autres entraîneurs car on y verra les coulisses de la préparation de Pep Guardiola pour arriver à un tel succès.

Découvrez les coulisses de la saison 2022/2023 du Manchester City Football Club, tout simplement HISTORIQUE. La mini-série docu Together : Le triplé historique de Manchester City, le 2 avril. pic.twitter.com/suTuYqnjex — Netflix France (@NetflixFR) March 5, 2024

Un amuse-bouche avant la série sur la saison actuelle du Stade brestois.

Manchester City a mis fin à un record en cours depuis près de dix ans à Manchester United