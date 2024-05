Manchester United piège City et rafle la Cup

Manchester City 1-2 Manchester United

Buts : Doku (87e) pour les Citizens // Garnacho (30e) et Mainoo (39e) pour les Red Devils

Bien plus vaillants et désireux de triompher, les Red Devils ont fait déjouer leur rival citizen à Wembley (1-2), pour rafler leur 13e FA Cup. Finalement, City n’a jamais trouvé la bonne carburation, ni pu mettre en place son jeu, la faute au plan tactique respecté à la lettre par Sofyan Amrabat et les autres Mancuniens, dont Raphaël Varane, qui quitte le très haut niveau de la meilleure manière possible. Outre le titre encore et toujours conservé en Premier League, c’est une saison décevante qui s’achève, selon les standards skyblues, pour les coéquipiers de Phil Foden.

Vilain Garnacho

Manchester City réclame un penalty dès la 2e minute, après une lutte aérienne entre Erling Haaland et Lisandro Martínez, sans façon pour l’arbitre Andrew Madley… qui ne bronchera pas plus lors du télescopage entre Mateo Kovačić et Bruno Fernandes dans la surface bleu ciel (22e). De l’autre côté de la surface, le premier tir cadré appartient à Manchester United, sauf que la frappe du droit d’Alejandro Garnacho sert surtout d’échauffement à Stefan Ortega (9e). Rapidement, City campe dans les 30 mètres de Manchester United, mais sans faire plus qu’un Tournez manège avec le cuir, car les Red Devils sont extrêmement bien organisés et font déjouer leurs rivaux. Et puis, sur une perte de balle de Rodri, Alejandro Garnacho profite d’un long ballon et de l’incompréhension totale entre Ortega et son défenseur Joško Gvardiol, pour prolonger le ballon de la tête avant de finir pied droit dans le but vide (0-1, 30e). Quelques instants plus tard, le but de Marcus Rashford est refusé pour une position de hors-jeu (38e), mais sous la pression de Garnacho, City flanche encore : Kobbie Mainoo, décalé par Bruno Fernandes, se fend d’une reprise sans contrôle pour punir le champion d’Angleterre (0-2, 39e). À quand le réveil tactique de Pep Guardiola ?

[🎞️VIDEO – ⚽️BUT] 🏆🇬🇧 #FACup 😱 𝑴𝑨𝑵𝑪𝑯𝑬𝑺𝑻𝑬𝑹 𝑼𝑵𝑰𝑻𝑬𝑫 𝑪'𝑬𝑺𝑻 𝑭𝑶𝑼 !!!! 😍 Mainoo assomme City sur une ACTION COLLECTIVE GENIALE !https://t.co/OJQeN7ceKg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 25, 2024

Doku Ball Z

Il faut dire que son maître à jouer Kevin De Bruyne, à l’instar de Rodri au milieu ou de John Stones en défense, est à côté de ses pompes. L’entrée de Jérémy Doku met déjà plus la pagaille, Haaland reprend même du gauche sur la transversale (55e), mais André Onana veille lorsqu’il faut s’employer, comme quand il dégaine ses poings sur la lourde frappe de Kyle Walker (60e). Déjà l’un des plus beaux palmarès au monde, Julián Álvarez croise, lui, beaucoup trop à ras de terre, alors que Phil Foden l’avait mis sur orbite (65e). Au fur et à mesure que les nerfs se tendent dans cette 143e finale de FA Cup, Ortega détourne devant Garnacho (68e). Alors que les Red Devils pensent tout doucement à une fin de match plus sereine qu’acharnée, la physionomie leur donnant raison, Onana attire l’attention sur ses performances en demi-teinte, avec une faute de main sur la frappe forte vers le premier poteau de l’insaisissable Doku, qui venait de repiquer depuis la gauche, à l’extérieur de la surface (1-2, 87e). Pas de conséquence supplémentaire malgré les sept minutes et demie de rab. Deux titres, un par saison : Erik Ten Hag ne s’en tire pas si mal, point de vue argenterie.

Manchester City (4-2-3-1) : Ortega – Walker, Stones, Aké (Akanji, 46e), Gvardiol – Rodri, Kovačić (Doku, 46e) – B. Silva, De Bruyne (Álvarez, 56e), Foden – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Manchester United (4-2-2-2) : Onana – Wan-Bissaka, Varane, L. Martínez (Evans, 73e), Dalot – Mainoo, S. Amrabat – Garnacho (Lindelöf, 93e), Rashford (Hojlund, 73e) – McTominay (Mount, 93e), B. Fernandes. Entraîneur : Erik ten Hag.